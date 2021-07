Doodgeschoten beveiliger ggz-instelling Parnassia herdacht

De dienst was in de buitenlucht om te kunnen voldoen aan de geldende coronaregels en zodat er zoveel mogelijk mensen konden deelnemen. Bij de dienst waren onder anderen burgemeester Jan van Zanen van de gemeente Den Haag en de directeur van de Nederlandse ggz, Veronique Esman, aanwezig. De zorgbeveiliger werd herdacht als ‘een collega waarbij de mensen zich veilig voelden en die altijd voor de anderen zorgde’. Drie gitaristen verzorgden de muziek en speelden onder meer Mad World van Tears for Fears en Something van The Beatles.

Een behandelaar van Parnassia werd vorige week maandag aangevallen door een gewapende man die een afspraak had. De 53-jarige beveiliger kwam tussenbeide. Hij werd daarbij neergeschoten door de bezoeker en overleed later aan zijn verwondingen. De schutter, een 67-jarige man uit Rijswijk, sloeg op de vlucht. Een eindje verderop maakte hij in zijn geparkeerde auto een einde aan zijn leven.

Minuut stilte

Beroepsorganisatie voor zorgprofessionals NU’91 had de hele zorgsector opgeroepen om vrijdag om 12.00 uur een minuut stilte te houden om op te staan tegen geweld tegen hulpverleners. Veel zorgmedewerkers gaven gehoor aan die oproep, aldus een woordvoerder van NU’91.

Volgens NU’91 is geweld tegen zorgprofessionals een probleem dat al jaren speelt. Juist ook binnen de psychiatrie. De beroepsorganisatie pleit er dan ook voor dat werkgevers op het gebied van veiligheid beter gaan luisteren naar de medewerkers op de werkvloer.