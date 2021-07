Wall Street enthousiast over kwartaalcijfers Snap

Socialemediabedrijf Snap won vrijdag flink aan beurswaarde aan het begin van de handel in New York. Beleggers reageerden enthousiast op sterke kwartaalresultaten van de onderneming. Ook Twitter en chipconcern Intel hebben een kijkje in de boeken gegeven. Twitter was eveneens in trek, maar ‘s werelds grootste fabrikant van halfgeleiders stelde enigszins teleur en hoorde daarom op Wall Street bij de verliezers.