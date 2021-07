EMA keurt gebruik Moderna goed voor tieners

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA keurt het gebruik van het coronavaccin van Moderna voor tieners in Europa goed. Moderna had gevraagd of het middel, dat al wordt toegediend aan volwassenen, ook kan worden toegediend aan 12- tot 17-jarigen.

Nu het oordeel van het in Amsterdam gevestigde EMA bekend is, is het aan de Europese Commissie om groen licht te geven voor het inenten van tieners met het Moderna-vaccin. Vervolgens is het aan de lidstaten zelf, zoals Nederland, om te beslissen of kinderen inderdaad dat vaccin krijgen.

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech is al eerder goedgekeurd voor kinderen van 12 jaar en ouder. Ook Nederlandse tieners kunnen zich allemaal sinds een paar weken melden voor vaccinatie ermee.

Twee injecties

Het gebruik van het Moderna-vaccin bij kinderen van 12 tot 17 jaar zal hetzelfde zijn als bij mensen van 18 jaar en ouder, zegt EMA. Het wordt toegediend als twee injecties in de spieren van de bovenarm, met een tussenpoos van vier weken.

De effecten zijn onderzocht in een onderzoek onder 3732 kinderen van 12 tot 17 jaar.