Xi brengt eerste presidentiële bezoek aan Tibet

Xi Jinping heeft deze week voor het eerst als president van China een bezoek gebracht aan Tibet, meldt staatspersbureau Xinhua. Het eerste bezoek van een Chinese regeringsleider sinds 1990 stond in het teken van de inmiddels zeventig jaar durende heerschappij van de communistische partij in Tibet.

Het tweedaagse bezoek, dat woensdag begon, is nu pas door staatsmedia bekendgemaakt. Op beelden is onder meer te zien dat Xi bij aankomst werd begroet door een menigte in traditionele kledij. Hij bracht onder meer een bezoek aan een spoorweg in aanbouw bij de grens met China en een klooster en paleis in de hoofdstad Lhasa.

Xi’s voorlaatste reis naar Tibet was in 2011, toen hij nog vicepresident was. Zijn jongste bezoek komt op een moment waarop de spanningen met India afnemen. Botsingen aan de betwiste grenzen kostten vorig jaar het leven van militairen aan beide zijden. China en India zijn het al jaren met elkaar oneens over waar de grens tussen beide landen precies ligt. Tibet is in dit conflict voor Peking van groot belang.

Grensconstructies

Xi zei tijdens zijn bezoek dat China de grensconstructies zal uitbreiden. Ook riep hij etnische Tibetanen en andere minderheidsgroepen op zich daar te vestigen en het land te beschermen, aldus Xinhua.

De Chinese heerschappij in Tibet ligt gevoelig. Het gebied was eeuwenlang afwisselend onafhankelijk en in handen van China, totdat Peking in de jaren vijftig troepen erheen stuurde om de inwoners ‘vreedzaam te bevrijden’. Tibetanen in ballingschap beschuldigen Peking van religieuze onderdrukking en het ondermijnen van hun cultuur.