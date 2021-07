Er is in de eerste helft van dit jaar minder vals geld in beslag genomen in Europa. Volgens de Duitse centrale bank werden door centrale banken in Europa in totaal 167.000 vervalste eurobankbiljetten geregistreerd met een waarde van 8 miljoen euro.

Daarmee zet de neerwaartse lijn zich voort, want in de eerste helft van vorig jaar waren dat er nog 240.000 en in de tweede helft van dat jaar waren dat er 220.000. De waarde van die vervalste bankbiljetten lag op 21,5 miljoen euro in 2020. Door de coronapandemie rekenden mensen minder vaak af met contant geld, waardoor er ook minder vals geld in omloop is.

In Duitsland werden in de eerste zes maanden van dit jaar 21.356 valse eurobankbiljetten uit roulatie gehaald, aldus de Bundesbank. Dat is een daling van 13 procent vergeleken met de eerste helft van 2020.