VS: aanklager China betrokken bij intimidatie Chinezen

Een Chinese aanklager wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigd van het leiden van een intimidatiecampagne tegen Chinezen in de Verenigde Staten. Die campagne, Operatie Vossenjacht, was bedoeld om Chinezen in de VS te dwingen terug te keren naar China, om daar te worden berecht.

De Amerikaanse autoriteiten klaagden vorig jaar oktober al acht mensen aan in deze zaak. Die kwam vorig jaar aan het rollen toen bleek dat een voormalige Chinese overheidsfunctionaris die met zijn gezin al ruim 10 jaar in de VS woont, werd bedreigd en onder druk gezet om terug te keren naar China. Het slachtoffer kreeg onder meer een dreigbrief waarin stond dat zijn vrouw en kind ongedeerd zouden blijven als hij naar China zou teruggaan voor het uitzitten van een tien jaar lange gevangenisstraf. China verdenkt de man van verduistering, machtsmisbruik en het aannemen van steekpenningen.

De Chinese aanklager was volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie in april 2017 betrokken bij een plan om de vader van het slachtoffer vanuit China naar de VS te vliegen om hem onder druk te zetten. Als hij niet zou terugkeren naar China, zou zijn familie iets worden aangedaan. Het plan mislukte uiteindelijk, waarna de vader weer werd teruggebracht naar China en ook de aanklager weer terugvloog. De aanklager zou daarna opdracht hebben gegeven om bewijsmateriaal te vernietigen.

Arrestaties

Acht mensen werden vorig jaar al gearresteerd, onder wie een Amerikaanse oud-politieman die als privédetective was ingehuurd om een van de Chinese doelwitten in de gaten te houden. De arrestanten worden verdacht van samenzwering en het optreden als illegale agenten voor een buitenlandse regering.

Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken is de beschuldiging van de Chinese aanklager bedoeld om pogingen om Chinese criminelen in de VS op te pakken, te blokkeren. China zegt dat de doelwitten worden verdacht van corruptie, maar volgens de VS gaat het om tegenstanders van de Chinese leider Xi Jinping