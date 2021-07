Belgisch zomerfestival Pukkelpop alsnog afgelast

De organisatie had de opbouw en de ticketverkoop voor het festival gisteren al tijdelijk opgeschort om meer duidelijkheid te krijgen over de spelregels. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke blijft erbij dat festivalgangers een Covid Safe Ticket (CST) moeten hebben, waarmee geen mondmasker en afstandsregels nodig zijn om het festival te mogen bijwonen.

Een CST is een bewijs van volledige vaccinatie, of een negatieve uitslag van een test. Wie niet volledig is ingeënt tegen Covid-19 moet zich laten testen. Een PCR-test is maximaal 48 uur geldig, een sneltest maar één dag, wat zou betekenen dat mensen die meerdere dagen op Pukkelpop blijven zich tijdens het festival zouden moeten laten testen, mogelijk meerdere keren. Dat vindt de organisatie ‘onwerkbaar’.

Stipter en strenger

Het festival zou van 19 tot en met 22 augustus plaatsvinden. ‘Er is altijd aandachtig geluisterd naar alle bezorgdheden, wensen en richtlijnen’, stelt de organisatie. Maar volgens haar werden de regels maandag ‘onverwacht gewijzigd’.

Vandenbroucke verwees vrijdagmorgen op de Vlaamse radio naar Nederland. ‘Gevaccineerden zijn goed beschermd, maar kunnen het virus nog altijd overdragen. Dat is wat we in Nederland gezien hebben. Wij gaan het veel stipter en strenger aanpakken, in Nederland is men veel slordiger geweest.’

De organisatie doet volgend jaar een nieuwe poging. Pukkelpop 2022 wordt gehouden van donderdag 18 augustus tot zondag 21 augustus.