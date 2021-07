Uitbreiding spoorknooppunt Zwolle is na twee jaar klaar

De uitbreiding van spoorknooppunt Zwolle is na ruim twee jaar klaar. Zaterdag rijden volgens spoorbeheerder ProRail de eerste treinen over gloednieuw spoor richting Noordoost-Nederland. Zwolle is een van de grootste spoorknooppunten van Nederland.

In Herfte, een buurtschap bij Zwolle, heeft ProRail een zogenoemde dive-under gebouwd. In een dive-under gaat het ene spoor onder het andere door, zodat treinen elkaar ongelijkvloers kunnen kruisen en niet op elkaar hoeven te wachten. Het aantal sporen is verdubbeld. Dat zorgt voor kortere reistijden en betere overstapverbindingen. Ook is er minder kans op vertragingen, die op het noordelijke spoor nogal eens voorkwamen.

Treinen richting Friesland en Groningen en richting Drenthe hebben nu elk een eigen spoor, zegt ProRail. Dat was nodig, omdat het aantal treinreizigers tussen het Noorden en de Randstad snel stijgt. Om de toestroom aan reizigers in Zwolle op te vangen zijn de perrons daar verbreed. De grote bouwklus heeft in totaal ruim 250 miljoen euro gekost. De drie noordelijke provincies hebben 36 miljoen euro bijgedragen.