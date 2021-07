Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers voor opruimen in Limburg

Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers om maandag op twee plekken langs de Geleenbeek in Zuid-Limburg mee te helpen met opruimen. Het is de eerste keer dat een van de natuurbeheerders om vrijwillige hulp vraagt bij het weghalen van de enorme hoeveelheid rommel die na het hoge water in Limburg is achtergebleven. Heel veel mensen hebben zich in de afgelopen week al gemeld als vrijwilliger.