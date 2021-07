BAM mag groot appartementen- en hotelcomplex bouwen in Dublin

Bouwconcern BAM heeft een grote klus binnengesleept in Ierland. In de hoofdstad Dublin mag de onderneming een omvangrijk appartementen- en hotelcomplex bouwen. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van meer dan 100 miljoen euro.

Het gaat om 413 appartementen in het hart van de historische wijk Liberties. Aangrenzend verrijst een Premier Inn-hotel met 151 kamers en diverse horecafaciliteiten. Tot het project, dat in 2023 klaar moet zijn, behoren tevens andere voorzieningen, waaronder een fitnessruimte, een bioscoop en winkelruimten op straatniveau, evenals een fietsenstalling en parkeerplaatsen voor auto’s in de kelder.

Sinds 2015 wordt de wijk rond Newmarket in Dublin in hoog tempo herontwikkeld, waarbij oude, leegstaande industrieterreinen plaatsmaken voor bijvoorbeeld woningen, studentenhuisvesting en hotels. In de wijk bevindt zich tegenwoordig ook de bij toeristen populaire Dublin Liberties-distilleerderij. En de locatie ligt op loopafstand van het Guinness Storehouse en de twee kathedralen Saint Patrick’s en Christ Church.