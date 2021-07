Bijna miljoen kijkers voor RTL Boulevard na afscheid De Vries

Zo’n 995.000 mensen hebben donderdagavond gekeken naar RTL Boulevard op RTL 4. Het programma werd uitgezonden vlak na de uitvaart van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, een veelgeziene gast in het programma. De uitzending stond op de vierde plek in de lijst van best bekeken programma’s, meldt Stichting KijkOnderzoek.

De afscheidsdienst was indrukwekkend, intiem en bij vlagen hartverscheurend, zo zeiden presentatoren Vivienne van den Assem en Luuk Ikink aan het begin van RTL Boulevard. ‘Het was echt een ontzettend indrukwekkende dag vandaag, een indrukwekkende dienst’, vertelde Van den Assem. Volgens haar is er ‘ontzettend mooi gesproken’. ‘Ik vond dat er heel veel kracht lag in de woorden die uitgesproken werden door zijn dierbaren.’

De best bekeken programma’s van de avond waren het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (1,75 miljoen), De slimste mens op NPO 2 (1,41 miljoen) en het Half acht nieuws op RTL 4 (1,32 miljoen). Het best bekeken SBS-programma was Oranjezomer (683.000).