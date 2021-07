Chinese techbedrijven onder druk op beurs in Hongkong

De Chinese technologiebedrijven behoorden vrijdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurs in Hongkong. Berichten dat Chinese toezichthouders overwegen ‘ongekende’ maatregelen op te leggen aan de Chinese taxi-app Didi, waaronder een gigantische boete, vanwege het illegaal verzamelen van persoonsgegevens, zorgden voor koersdruk in de techsector. Het aandeel Didi, dat een beursnotering heeft in New York, sloot donderdag ruim 11 procent lager.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,1 procent in de min. Techbedrijf Tencent, dat een groot belang heeft in Didi, zakte 1 procent in Hongkong. Didi ging eind vorige maand ondanks bezwaren van Peking naar de beurs in New York. Het gedwongen schrappen van de notering op Wall Street zou volgens persbureau Bloomberg ook tot de mogelijkheden behoren. Peking probeert al langer grote Chinese technologieconcerns aan banden te leggen. Webwinkel Alibaba kreeg een boete opgelegd van 2,8 miljard dollar en ingewijden verwachten dat Didi nog harder zal worden aangepakt.

De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De hoofdindex in Shanghai verloor 0,5 procent en de Kospi in Seoul klom 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney daalde een fractie. Het Australische casinobedrijf Crown Resort daalde 2 procent. Star Entertainment heeft zijn overnamevoorstel voor Crown Resort ingetrokken door zorgen dat het bedrijf mogelijk de vergunning voor zijn casino in Melbourne zal verliezen vanwege mogelijke witwaspraktijken. In Tokio, waar de Olympische Spelen vrijdag officieel beginnen, hadden beleggers een vrije dag.