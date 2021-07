Fietsenfabrikant Accell kampt met tekorten aan onderdelen

Fietsenfabrikant Accell Group heeft in de eerste helft van dit jaar flink last gehad van tekorten aan belangrijke onderdelen, door de wereldwijde verstoringen in de toeleveringsketen. Het moederbedrijf van merken als Batavus, Sparta en Babboe zegt dat daardoor de productie werd ontregeld en de verkoop werd geremd.

De omzet steeg in de eerste zes maanden met 3,3 procent vergeleken met een jaar eerder, naar ruim 699 miljoen euro. Bij fietsonderdelen en accessoires nam de verkoop met ruim 29 procent toe. De orders voor e-bikes waren sterk, maar vanwege de tekorten aan belangrijke componenten daalde de verkoop met 6 procent. De verkoop van traditionele fietsen zakte met 7 procent. Bij de verkoop van bakfietsen was een plus van 43 procent te zien.

‘Ondanks lockdowns en gesloten fietsenwinkels in verschillende landen in de eerste vier maanden van dit jaar was de vraag naar fietsen en onderdelen in Europa nog steeds sterk’, zegt topman Ton Anbeek van Accell. ‘Zoals eerder gezegd zorgden de wereldwijde toeleveringsproblemen voor belangrijke onderdelen voor beperkte beschikbaarheid van producten, wat dus onze verkopen raakte.’