Nieuw-Zeeland schort reisbubbel met Australië acht weken op

Nieuw-Zeeland heeft de grens met Australië gesloten omdat het buurland moeite heeft nieuwe Covid-19-uitbraken in te dammen, zei premier Jacinda Ardern vrijdag. De zogenoemde Trans-Tasman-reisbubbel begon op 19 april en stelde Australiërs en Nieuw-Zeelanders in staat om tussen de twee landen te reizen zonder in quarantaine te hoeven gaan.

Ardern zei echter dat de Delta-variant ‘het risicoprofiel wezenlijk heeft veranderd’ en dat het coronavirus nu wijdverbreid is in Australië. De grens tussen de twee landen is in de nacht van donderdag op vrijdag gesloten en zal minstens acht weken op slot blijven. De premier verwacht dat die periode Australië genoeg tijd geeft om de huidige uitbraken onder controle te krijgen.

‘We willen dat de reisbubbel weer wordt hervat’, zei Ardern. ‘Maar het moet veilig zijn.’

Lockdown

De reisbubbel tussen Nieuw-Zeeland en de Cookeilanden blijft wel bestaan.

Nieuw-Zeeland heeft ongeveer 5 miljoen inwoners. Sinds de uitbraak van de pandemie heeft het land 2499 besmettingen en 26 doden vastgesteld.

Australië heeft ongeveer 25 miljoen inwoners en registreerde tot nog toe ongeveer 32.000 besmettingen en 915 doden. Meer dan de helft van de Australische bevolking is momenteel in lockdown vanwege uitbraken in de staten New South Wales, Victoria en South Australia.