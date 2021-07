Nederlanders wisten Europese webshops te vinden tijdens lockdown

Nederlanders hebben in het eerste kwartaal van dit jaar haast twee derde meer uitgegeven bij webshops uit andere landen binnen de Europese Unie. Ze gaven daar bijna 800 miljoen euro uit, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste drie maanden van 2020 was dat nog 500 miljoen euro.

Sinds 2014 zijn Nederlanders ieder jaar meer uit gaan geven. In het eerste kwartaal van 2014 besteedden we nog zo’n 150 miljoen euro bij webwinkels in andere EU-landen, dit jaar was dat 778 miljoen euro. Opvallend was verder dat dit laatste bedrag ook hoger lag dan het slotkwartaal van 2020. Normaal gesproken zijn de uitgaven in het eerste kwartaal van een jaar juist iets lager dan het voorgaande feestdagenkwartaal, maar dit jaar speelden de coronamaatregelen waarschijnlijk een rol.

