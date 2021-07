Europese Commissie in beroep na nederlaag in belastingzaak Amazon

De Europese Commissie gaat in beroep tegen het oordeel van de op één na hoogste rechtbank van de Europese Unie over een belastingkwestie rond Amazon. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie droeg Luxemburg in 2017 op om nog 250 miljoen euro aan belasting plus rente te innen bij het Amerikaanse webwinkelconcern. Het Gerecht van de Europese Unie oordeelde in mei dat die ingreep onterecht was, maar de Commissie verzet zich nu tegen die uitspraak.

Het oordeel van het Gerecht was een gevoelige nederlaag voor EU-commissaris Margrethe Vestager voor Mededinging. Zij vond dat Luxemburg verboden staatssteun had verleend aan Amazon door het bedrijf bepaalde belastingvoordelen te gunnen. Maar het Gerecht vond dat er geen bewijs was dat Amazon in het groothertogdom voordelen genoot die andere bedrijven niet hadden.

De Europese Commissie gaat nu in beroep bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Bij het eerdere oordeel over de kwestie zouden rechters een aantal fouten hebben gemaakt, zo schrijven woordvoerders van de Commissie. ‘Het blijft een topprioriteit om ervoor te zorgen dat alle bedrijven, groot en klein, eerlijk hun belasting betalen.’

Vorig jaar kondigde de Europese Commissie al aan in beroep te gaan tegen de uitspraak in het voordeel van Ierland in een geschil over de belastingafdracht van techconcern Apple. Vestager had Ierland in 2016 opgedragen 13 miljard euro plus rente aan ‘achterstallige’ belastingen te vorderen van Apple, maar ook hier oordeelde het Gerecht dat de belastingafspraken tussen het EU-land en de iPhone-maker geoorloofd waren.