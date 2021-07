OESO-contactpunt kijkt naar klacht over dochter Just Eat Takeaway

Het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) neemt een klacht in behandeling over de schending van werknemersrechten bij 10bis, een Israëlische dochter van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Volgens vakbond FNV, die de klacht indiende, zou 10bis ten onrechte weigeren om een lokale vakbond te erkennen.

Het NCP in Den Haag is een instelling die kijkt of bedrijven zich houden aan de richtlijnen van de OESO, de organisatie van hoofdzakelijk westerse industrielanden. In die voorschriften staat hoe overheden in deze landen denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De medewerkers van 10bis willen volgens FNV-bestuurslid Petra Bolster graag afspraken over loon, een ongevallenverzekering, weekendtoeslagen en arbeidstijden. Ze noemt het daarom ‘ongehoord’ dat 10bis niet eens in gesprek zou willen met de oudste en grootste vakbond van Israël. Die zou binnen 10bis circa 1400 werknemers vertegenwoordigen.

Just Eat Takeaway, in Nederland vooral bekend van Thuisbezorgd.nl, deed de kwestie volgens Bolster tot nu toe af als een lokale aangelegenheid die al in Israël onder de rechter is. Maar dat zou nu niet meer mogelijk zijn. Het NCP zou nu verder onderzoek gaan doen naar de klacht en daarvoor met betrokkenen in gesprek gaan. Ook zou al zijn voorgesteld om een bemiddelingsproces op te starten.