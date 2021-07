BKR: Nederlanders hadden in 2020 minder betalingsproblemen

Het aantal Nederlanders met betalingsproblemen is vorig jaar gedaald. Volgens het Bureau Krediet Registratie (BKR) waren er in 2020 rond de 657.000 mensen die bijvoorbeeld achterliepen met het terugbetalen van een lening of een regeling rond hun schulden moesten treffen. In de voorgaande jaren lag dat aantal telkens rond de 700.000.

Het BKR heeft niet onderzocht wat de oorzaak kan zijn van de daling. Wel is duidelijk dat in coronajaar 2020 minder mensen een consumptief krediet aangingen, zoals een banklening, een telefoonabonnement waarmee je ook je smartphone van boven de 250 euro mee financiert of een aankoop op afbetaling. Eind 2020 hadden bijna 8,8 miljoen mensen in Nederland ongeveer 10,6 miljoen zulke consumptieve kredieten. Een jaar eerder ging het om bijna 9,4 miljoen mensen en 11,5 miljoen leningen.

Dat er minder betalingsproblemen waren, heeft er mogelijk mee te maken dat Nederlanders door lockdowns geld oppotten dat ze zonder horeca- en winkelsluitingen zouden hebben uitgegeven. Dat extra spaargeld kan worden gebruikt voor het aflossen van schulden.

Het BKR ziet verder dat mensen die al eerder problemen met schulden hebben gehad, nu vaker opnieuw tegen financiële moeilijkheden aanlopen. In 2020 had nog 18,7 procent van alle mensen die hun schuldenproblematiek hadden opgelost binnen een halfjaar opnieuw betalingsproblemen. Dit jaar is dat 19,3 procent.