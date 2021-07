Dodental door onrust Zuid-Afrika stijgt naar 337

Het dodental door de onrust in Zuid-Afrika is opgelopen tot 337. Na de opsluiting van oud-president Jacob Zuma eerder deze maand vonden in delen van het land dagenlang gewelddadige rellen en plunderingen plaats.

De meeste doden vielen in KwaZulu-Natal, de provincie waar de 79-jarige politicus vandaan komt en waar de onlusten begon. Volgens de jongste politiecijfers zijn in KwaZulu-Natal 258 mensen om het leven gekomen. In de provincie Gauteng stierven 79 personen.

Zuma meldde zich op 7 juli noodgedwongen bij de autoriteiten vanwege zijn veroordeling voor minachting van de rechtstaat. De oud-president moet vijftien maanden de cel in omdat hij weigerde mee te werken aan een onderzoek naar corruptie onder zijn presidentschap. Na zijn opsluiting ontstonden al snel protesten, maar er volgden ook rellen. De situatie is inmiddels onder controle.

De relschoppers waren verantwoordelijk voor vele vernielingen. De schade wordt alleen al in KwaZulu-Natal geschat op 20 miljard rand, bijna 1,6 miljard euro. Daar werden onder meer 161 winkelcentra, 11 warenhuizen en 8 fabrieken ernstig beschadigd. De omvang van de schade in Gauteng wordt nog in kaart gebracht.