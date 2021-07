OM begint onderzoek naar fatale mishandeling op Mallorca

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland begint een onderzoek naar de fatale mishandeling op 14 juli aan het strand van Palma de Mallorca. Vanuit Spanje is er nog geen rechtshulpverzoek gekomen, maar het OM wil alvast informatie verzamelen over de zaak. ‘Het gaat om een Nederlands slachtoffer, en vermoedelijk om Nederlandse verdachten, dus er is alle reden daartoe’, aldus een woordvoerder.

Dertien jongeren gingen in de vroege uren van 14 juli voorbijgangers te lijf aan het strand en vielen ook een groepje van vijf landgenoten aan. De vijf raakten gewond en een in elkaar gezakt slachtoffer werd ook tegen het hoofd geschopt. Deze 27-jarige man uit Waddinxveen overleed zondag in een ziekenhuis in Palma als gevolg van het opgelopen hersenletsel.

De politie wilde de groep afgelopen week aanhouden in zijn vakantiewoning vlakbij Palma, maar twaalf van de dertien verdachten bleken spoorslags terug naar Nederland te zijn gevlogen. Een van de jongens uit de groep bleef achter om de sleutels van het appartement waar de groep verbleef weer in te leveren. Hij werd uiteindelijk opgepakt en verhoord door de Spaanse politie, maar is ondertussen weer vrijgelaten omdat op beelden te zien is dat hij geen grote rol zou hebben gespeeld bij de vechtpartij.

Volgens plaatselijke media zijn er acht verdachten geïdentificeerd. Het zou gaan om jongens tussen de 18 en 20 jaar uit Hilversum en Bussum. Het OM doet daar vooralsnog geen uitspraken over. Ook kon het OM nog niet zeggen of de verdachten in Nederland vervolgd worden in plaats van in Spanje. Het onderzoek van het OM loopt parallel aan dat van de Spaanse justitie.