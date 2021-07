Veelstromenland: De adellijke Regge is voor traag toerisme

Over de autoluwe straat stapt een vrouw van middelbare leeftijd stevig door, rugzak omgord. ‘Loopt u het Pieterpad?’, vragen we. ‘Ja zeker, al tien dagen’ antwoordt zij zonder om te kijken even stevig.

Zij is zojuist de Regge overgestoken bij Nieuwebrug, waar goed te zien is dat het riviertje door de in de laatste ijstijd gevormde stuwwal heen is gebroken. Daarbij werden de Besthemerberg en de Archemerberg van elkaar gescheiden. In de buurtschappen Besthem en Archem verrukken hallenhuisboerderijen het oog.

Schimmelpenninck

Ten noorden staat het 14e-eeuwse Kasteel van Eerde, ooit van de Van Pallandts. Niet lang daarna stroomt de Regge bij Ommen uit in de Overijsselse Vecht. De R..

