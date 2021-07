Opnieuw meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is donderdag weer toegenomen. Er liggen nu 436 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er acht meer dan woensdag en het hoogste aantal in een maand tijd, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).