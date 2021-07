Hoge Franse boete voor kartelafspraken bij verkoop brillen

Het overgrote deel van de boete, ruim 125 miljoen euro, gaat naar het Italiaanse Luxottica. Dat is de monturentak van EssilorLuxottica, dat in Nederland vooral bekend is van de overname van optiekconcern GrandVision. Luxottica is het moederbedrijf van merken als Ray-Ban en Oakley, maar maakt ook de monturen van bekende modemerken. Luxebedrijf LVMH, bekend van onder meer Louis Vuitton en Dior, moet 500.000 euro betalen en modehuis Chanel 130.000 euro.

Volgens de toezichthouder legden LVMH en Luxottica prijzen van brillen op aan opticiens, waardoor hun vrijheid om zelf prijzen te bepalen werd ingeperkt. Luxottica, LVMH en Chanel zouden daarnaast opticiens hebben verboden om bepaalde brillenmerken online te verkopen. Daardoor werd opticiens de mogelijkheid ontnomen om via internet brillen voor meer concurrerende prijzen aan te bieden en hadden consumenten minder keuze.