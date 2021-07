DNB: toegankelijkheid bankdiensten afgenomen voor kwetsbaren

De toegankelijkheid van betaaldiensten is afgenomen voor kwetsbare groepen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) na onderzoek. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ouderen, gehandicapten en mensen die meer moeite hebben in de digitale wereld. De afnemende toegankelijkheid lijkt volgens DNB samen te hangen met het steeds meer aanbieden van bankdiensten online en in apps en het sluiten van bankfilialen.