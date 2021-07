Sunweb laat keuze over vakantie in oranje gebied aan reizigers

Reisorganisatie Sunweb gaat vanaf 4 augustus weer vakanties verzorgen naar gebieden binnen de Europese Unie die vanwege corona een oranje reisadvies hebben. Klanten houden de mogelijkheid om kosteloos te annuleren of om te boeken als hun bestemming naar oranje gaat. Het bedrijf zegt daarmee de richtlijnen van de Europese Commissie en het advies van brancheorganisatie ANVR te volgen. Ook de klanten zouden in meerderheid gewoon op vakantie willen.

Tot nu toe stopte Sunweb met vliegen naar oranje landen. Zo kondigde het bedrijf vorige week nog aan alle reizen tot eind juli naar Spanje, het vasteland van Portugal en Cyprus te annuleren nadat het advies voor die gebieden was veranderd.

Branchegenoot Corendon besloot al eerder reizen naar een oranje gebied te blijven aanbieden en wel naar Turkije. Volgens die reisorganisatie is Turkije een te groot land om met één reisadvies te vangen en is het in de toeristenbestemmingen aan de zuidkust veilig.