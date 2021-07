Staatsschuld eurolanden loopt verder op door kosten crisis

De staatsschuld van de landen van de eurozone is in het eerste kwartaal verder opgelopen vanwege de kosten die overheden maken om de coronacrisis te bestrijden. De gemiddelde staatsschuld lag aan het einde van die periode op 100,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), aldus het Europees statistiekbureau Eurostat. Het is voor het eerst dat de grens van 100 procent wordt overschreden.

Overheden in de eurozone gaven aanzienlijk meer uit om hun economie overeind te houden tijdens de coronacrisis en staken zich daar ook verder voor in de schulden. Aan het einde van het vierde kwartaal van 2020 lag de schuld gemiddeld op 97,8 procent. Het gemiddelde begrotingstekort van de eurolanden was in het eerste kwartaal 7,4 procent. Dat was 8,1 procent een kwartaal daarvoor.

Voor de gehele Europese Unie lag de staatsschuld op 92,9 procent van het bbp tegen 90,5 procent een kwartaal eerder. De hoogste schuld werd zoals gewoonlijk gemeten in Griekenland en Italië. In Estland was die het laagst. Voor Nederland meldde Eurostat een schuld van 54,9 procent van het bbp.

De Europese begrotingsregels schrijven voor dat de staatsschuld niet boven de 60 procent van het bbp mag komen en het tekort niet hoger mag zijn dan 3 procent. Vanwege de coronacrisis zijn die regels voorlopig opgeschort.