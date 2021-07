Eerste genodigden in Carré voor afscheid Peter R. de Vries

De eerste genodigden voor het afscheid van Peter R. de Vries in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam zijn donderdagochtend rond 09.45 uur het theater binnengegaan. De inloop duurt tot 10.45 uur. De gasten worden bij de ingang gecontroleerd, om te kijken ‘of iedereen is wie hij zegt dat hij is’, zegt een woordvoerder van RTL. Peter R. de Vries was een vaste en graag geziene gast in RTL Boulevard.