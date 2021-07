Australische premier zegt sorry voor lage vaccinatiegraad

De Australische premier Scott Morrison heeft zijn excuses aangeboden voor de trage manier waarop het vaccinatieprogramma tegen Covid-19 is uitgerold. Hij deed dat volgens Australische media op de dag waarop het aantal besmettingen in de meest drukbevolkte staat van het land, New South Wales, de hoogste piek bereikte in 16 maanden.

‘Het spijt me dat we niet in staat zijn geweest de doelen te halen waarop we hadden gehoopt aan het begin van het jaar’, zei premier Morrison. ‘Sommige zaken hebben we in de hand, andere zaken niet.’

Op dit moment is 11 procent van de Australiërs volledig gevaccineerd tegen Covid-19. Het oorspronkelijke doel was dat alle inwoners in oktober volledig gevaccineerd zouden zijn. Dagelijks zijn er in het land minder dan 150.000 vaccinaties beschikbaar, veel minder dan veel andere ontwikkelde landen.

New South Wales

Volgens Morrison is het beeld de laatste maand wel veranderd, nu het aantal mensen dat volledig is gevaccineerd, is verdrievoudigd.

De staat New South Wales meldt donderdag 124 nieuwe besmettingen met Covid-19, het hoogste aantal in 16 maanden tijd. Een dag eerder waren 110 nieuwe gevallen geregistreerd.

Delta-variant

Vorig jaar werd Australië nog wereldwijd geroemd om de manier waarop de pandemie werd aangepakt. Al vrij snel na de uitbraak sloot het land de grenzen. Op een bevolking van zo’n 25 miljoen mensen raakten er ruim 32.000 besmet en overleden 915 mensen. Ter vergelijking: in Nederland overleden sinds het begin van de uitbraak zeker 17.804 mensen.

Dit jaar worstelt Australië met het inperken van de zeer besmettelijke Delta-variant. Daardoor groeit het aantal besmettingen nog steeds. Begin deze maand viel de eerste Australische coronadode van dit jaar. Verschillende steden en staten in Australië zijn al een aantal weken in strenge lockdown, zoals Sydney en South Australia.