Unilever hekkensluiter in licht hogere AEX na resultaten

Het aandeel Unilever was donderdag de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index. Het was- en levensmiddelenconcern kampte afgelopen kwartaal met hogere grondstofprijzen en tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten. Ook ligt de Europese verkoop van ijsjes van de Unilever-merken Magnum en Ben & Jerry’s aan de horeca nog altijd onder het niveau van voor de coronacrisis. Het aandeel zakte bijna 4 procent.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 736,80 punten. De MidKap klom 1 procent tot 1039,28 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,7 procent. Londen bleef vrijwel vlak.

Beleggers wachten daarnaast nog op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank zal de rente naar verwachting ongewijzigd laten, maar beleggers zijn vooral benieuwd naar wat de onlangs aangekondigde strategiewijziging betekent voor het monetaire beleid van de ECB.

Chipbedrijven

De centrale bank veranderde eerder deze maand het inflatiedoel van net geen 2 procent naar 2 procent. De vraag is nu of de ECB met die wijziging nog langer geneigd is de rentes laag te houden en obligaties op te kopen om de inflatie aan te jagen. ECB-president Christine Lagarde beloofde onlangs dat de vergadering ‘enkele interessante variaties en wijzigingen’ in het beleid zal voortbrengen.

De chipbedrijven profiteerden van de beter dan verwachte kwartaalresultaten van de Amerikaanse chipfabrikant Texas Instruments. Chipmachinemaker ASML was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,8 procent. Besi en ASMI volgden met plussen van 1,9 en 1,6 procent. Ook de verzekeraars Aegon, ASR en NN Group stonden in de kopgroep, met winsten tot 1,7 procent.

Sligro

In de MidKap werden de resultaten van Aalberts (plus 4,5 procent) goed ontvangen. De industrieel toeleverancier zag de omzet en winst in de eerste jaarhelft flink stijgen dankzij het economische herstel in veel van de belangrijkste eindmarkten van het bedrijf. Aalberts gaf geen concrete verwachting voor heel 2021, maar verklaarde wel dat de tweede jaarhelft met een goed orderboek is begonnen.

Bij de kleinere bedrijven won Sligro ruim 2 procent. Het groothandelsbedrijf zette in de eerste jaarhelft minder om als gevolg van de coronacrisis. Volgens topman Koen Slippens hielden de gevolgen van de lockdown tot medio mei de afzetmarkten in de greep. Dankzij de versoepelingen was er volgens Slippens in juni wel sprake van een krachtig herstel.

De euro was 1,1799 dollar waard, tegen 1,1798 dollar een dag eerder. De olieprijzen lieten weinig beweging zien na de opmars in de voorgaande handelssessie. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 70,22 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 72,05 dollar per vat.