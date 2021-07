Farmaceut Roche profiteert van verkoop coronatests

Roche verkocht in de eerste helft van het jaar voor 2,5 miljard Zwitserse frank (ruim 2,3 miljard euro) aan tests om een besmetting met het coronavirus te ontdekken. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 700 miljoen Zwitserse frank. Roche verwacht overigens dat de vraag naar de tests in de tweede helft van het jaar weer zal dalen.

De omzet van Roche steeg naar 30,8 miljard Zwitserse frank, een stijging van 8 procent bij constante wisselkoersen. Dat betekent dat de gevolgen van veranderingen in de wisselkoersen tussen verschillende valuta voor in het buitenland behaalde resultaten uit het cijfer is gefilterd. De winst van het bedrijf steeg met 2 procent naar 8,2 miljard Zwitserse frank.