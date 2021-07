Herstel groothandel Sligro na moeilijke jaarstart door lockdown

Groothandel Sligro heeft in het eerste halfjaar flink minder omzet behaald dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Dat wijt het bedrijf aan een langere periode van lockdowns in 2021, waarbij bovendien consumenten niet welkom waren in de winkels van Sligro, zoals aan het begin van de coronacrisis wel het geval was. Toch zag Sligro ook lichtpuntjes, want hoewel de lockdowns tot half mei effect hadden, herstelden de verkopen zich daarna snel. Met name in juni was dat het geval.

In totaal verkocht Sligro, dat actief is in Nederland en België, voor 788 miljoen euro. Dat is 16,5 procent minder dan in de eerste zes maanden van vorig jaar, waar toen nog wel enkele maanden bij zaten voordat de coronacrisis uitbrak. In het tweede kwartaal van dit jaar lagen de verkopen juist een achtste hoger dan vorig jaar. Ten opzichte van het niveau van 2019, voor corona, is de omzet van Sligro een derde lager.

Door geld te besparen wist Sligro de bedrijfswinst in het eerste halfjaar wel op te voeren. Die bedroeg 35 miljoen euro tegen 27 miljoen euro een jaar eerder. Tegelijkertijd verminderde Sligro zijn schuldenlast. Nadat ook belastingen en afschrijvingen werden meegeteld was er evenwel een nettoverlies van 4 miljoen euro. Dat is aanzienlijk kleiner dan vorig jaar.

Sligro denkt niet dat er weer grootschalige maatregelen komen vanwege het coronavirus, maar de opleving van het aantal coronabesmettingen zorgt wel voor extra onzekerheid over het herstel bij klanten in de bedrijfscatering, evenementen en het onderwijs. Voor alle andere segmenten voorziet Sligro dat in de loop van dit jaar de niveaus van voor corona worden gehaald.