China hekelt WHO-plan voor vervolgonderzoek naar herkomst virus

China is niet te spreken over een plan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om nogmaals onderzoek te komen doen naar de herkomst van de uitbraak van het coronavirus. Onderminister van Volksgezondheid Zeng Yixin maakte op een persconferentie duidelijk onaangenaam verrast te zijn door het voorstel.

Een onderzoeksteam van de WHO, met de Nederlandse virologe Marion Koopmans, ging eerder dit jaar al naar China om onderzoek te doen in en rond de metropool Wuhan. Ze concludeerden naderhand dat het virus waarschijnlijk van een vleermuis naar een ander dier en vandaar naar de mens is overgegaan.

De WHO stelde eerder deze maand voor om vervolgonderzoek te gaan doen in China. Dat zou zich ook moeten richten op markten en laboratoria in het gebied waar het virus eind 2019 voor het eerst werd vastgesteld.

Laboratorium

Het team met Koopmans stelde eerder het niet erg waarschijnlijk te vinden dat het virus uit een lab komt. Toch nemen onder meer de Verenigde Staten dat scenario wel degelijk serieus. President Joe Biden heeft zijn inlichtingendiensten aangespoord dat goed uit te zoeken.

China heeft in het verleden al opgeroepen het onderzoek naar de herkomst van het virus niet te ‘politiseren’ en gaf donderdag tegengas. Een groep prominente Chinese experts beklemtoonde in Peking dat de theorie dat het virus uit een laboratorium komt ‘extreem onmogelijk’ is.

Taalgebruik

Onderzoeker Liang Wannian, die heeft samengewerkt met het team van Koopmans, zei dat het lab bij Wuhan waar veel aandacht naar uitgaat ‘nooit beschikte over het virus’. Hij zei ook geen reden te zien om nog meer middelen vrij te maken om daar onderzoek naar te doen.

Onderminister Zeng concludeerde op zijn beurt dat het ‘plan voor de tweede fase van de herkomststudie taalgebruik bevat dat de wetenschap of gezond verstand niet respecteert’. Hij beklemtoonde dat zijn land niet zal meedoen aan zo’n plan.