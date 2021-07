Unilever maakt cijfers over tweede kwartaal bekend

Was- en levensmiddelenconcern Unilever publiceert donderdag zijn resultaten over het tweede kwartaal. Daarbij zal onder meer worden gekeken naar de impact van de versoepeling van de coronamaatregelen op de verkopen. Door de heropening van de horeca kan Unilever meer ijsjes van bijvoorbeeld Magnum aan cafés en restaurants verkopen.

Een jaar terug gingen de verkopen aan de horeca door Unilever nog stevig omlaag vanwege de lockdowns tegen het coronavirus in veel landen. Daar stond tegenover dat juist wel meer ijs voor thuisconsumptie werd verkocht, maar ook andere levensmiddelen en schoonmaakproducten.

Verder zal worden gekeken in hoeverre Unilever last heeft van de gestegen grondstoffenprijzen. Die kunnen de winstgevendheid van het bedrijf onder druk zetten.

Daarnaast moet Unilever in Brazilië mogelijk miljarden betalen aan de belastingdienst, werd in juni gemeld. Een groot deel daarvan zou zijn vanwege vermeende belastingontduiking in het land bij een herstructurering in 2001. Volgens Unilever is de kans klein dat de belastingautoriteiten hun gelijk krijgen.