Noorse koninklijke familie bij herdenking aanslagen Oslo en Utøya

De koninklijke familie speelt een centrale rol. Kroonprins Haakon spreekt op het eilandje bijna 30 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad om 15.00 uur. Daar vermoordde Breivik 69 mensen, van wie 61 jonger waren dan 30 jaar. Een van de eerste mensen die Breivik doodschoot was een stiefbroer van de huidige kroonprinses Mette-Marit.

Zij is met haar man, kroonprins Haakon, ook aanwezig bij de eerste herdenkingsplechtigheid in Oslo om 09.00 uur. Koning Harald en koningin Sonja herdenken het drama twee uur later in de Dom van Oslo. In de avond is er ook een herdenkingsplechtigheid in de hoofdstad met de koning en koningin en het het hele gezin van Haakon en Mette-Marit.