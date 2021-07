Havenbedrijf Rotterdam komt met nieuwe overslagcijfers

Het Havenbedrijf Rotterdam komt met overslagcijfers over de eerste helft van het jaar. Door het aantrekken van de wereldhandel was het in de Rotterdamse haven waarschijnlijk een stuk drukker dan in de vergelijkbare periode vorig jaar, toen de overslag nog flink daalde door de uitbraak van de coronacrisis. Toch zorgt de virusuitbraak nog steeds voor verstoringen van de scheepvaart. Het is nog de vraag in hoeverre dat zich laat voelen in Rotterdam.

Door strenge coronamaatregelen in Chinese havens is er de laatste tijd sprake van vertragingen in de leveringen uit China. Bovendien is er een tekort aan containers. Lege containers zijn vaak niet waar ze moeten zijn, en dat is erg lastig voor rederijen. Vanwege de problemen sprak de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) onlangs al van de langste levertijden en grootste tekorten aan materialen ooit gemeten in de Nederlandse industrie. En kredietverzekeraar Euler Hermes voorspelde dat de wereldwijde handel via de scheepvaart waarschijnlijk nog tot in 2023 last blijft houden van verstoringen.

In de transportwereld is ook al gezegd dat de problemen in China waarschijnlijk een grotere strop betekenen dan de blokkade van het Suezkanaal eerder dit jaar. Containerschip Ever Given blokkeerde, nadat het dwars kwam te liggen, in maart zes dagen lang de belangrijkste vaarroute tussen Europa en Azië. Daardoor konden veel gestremde schepen die ook Rotterdam als bestemming hadden tijdelijk niet doorvaren.

Het herstel van de overslag in Rotterdam zette eerder dit jaar al in, maar er was nog geen sprake van een volledig herstel tot het niveau van voor de pandemie. In de eerste drie maanden van het jaar steeg de overslag met 3 procent op jaarbasis, naar 115,8 miljoen ton. Vorig jaar was in dezelfde periode nog sprake van een daling van ruim 9 procent door de impact van de coronacrisis.