Biden bespreekt in eerste ‘vragenuurtje’ vaccins en reputatie VS

Biden begon de town hall meeting met een boodschap aan Amerikanen die sceptisch tegenover het coronavaccin staan. ‘Het is zeer eenvoudig, we hebben te maken met een pandemie voor mensen die niet gevaccineerd zijn’, vertelde de Amerikaanse president, volgens wie er van alle 10.000 Amerikanen die sterven aan de gevolgen van het coronavirus, 9950 niet zijn gevaccineerd.

De Amerikaanse president verwacht dat kinderen jonger dan twaalf jaar oud binnenkort ook in aanmerking kunnen komen voor een coronavaccinatie. Mogelijk is het ‘eind augustus’ al zo ver, vertelde Biden.

Biden benoemde tijdens de town hall meeting ook dat hij zich zorgen maakt om de reputatie van de Verenigde Staten. ‘De wereld vraagt zich af hoe het gaat met dit land’, vertelde hij naar aanleiding van vragen die hij kreeg van wereldleiders tijdens de recentelijke G7-top.

Verder besprak de president de economische situatie in de Verenigde Staten. Na vragen van een restauranteigenaar die nauwelijks geschikt personeel kan vinden, vertelde Biden dat restaurants en de toeristische sector in de VS de komende tijd ‘in de knoop’ kunnen zitten omdat er niet voldoende werknemers beschikbaar zijn. Dat komt volgens de president omdat personeel voor beter betaalde banen kiest en omdat overheidssteun als gevolg van de coronacrisis mensen ‘een stimulans geeft om niet aan het werk te gaan’.