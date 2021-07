Gevangenen gijzelen cipiers en eisen pizza met kebab

Twee veroordeelde moordenaars hebben in een Zweedse gevangenis urenlang twee cipiers gegijzeld, waarbij ze pizza met kebab voor twintig medegevangenen eisten. De politie besloot de pizza’s te bezorgen, waardoor een van de gegijzelde bewakers vrijkwam. Later lieten de gedetineerde kidnappers ook de tweede cipier vrij, hoewel niet aan de andere eis was voldaan: een helikopter voor een vlucht in de vrijheid.

De gijzeling was in een gevangenis met het hoogste bewakingsniveau, ruim 100 kilometer ten westen van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De twee criminelen hadden zich bewapend met scheermesjes, melden Zweedse media.