Waterschade in Meerssen geschat op tientallen miljoenen euro’s

De schade van de wateroverlast in de zwaar getroffen Limburgse gemeente Meerssen bedraagt waarschijnlijk tussen de 30 miljoen en 50 miljoen euro. Het gaat met name om schade bij particulieren, zegt een woordvoerder van de gemeente. Ook landbouwers en andere ondernemers zijn volgens hem getroffen.

Vergeleken met de schade in buurgemeente Valkenburg aan de Geul is het in Meerssen ‘een andere orde van grootte’. ‘Maar de problematiek achter de voordeur is van vergelijkbaar niveau’, aldus de zegsman. Valkenburg maakte eerder op de dag bekend 400 miljoen euro aan schade te hebben. De helft daarvan is materieel, de andere helft is bedrijfsschade door misgelopen opbrengsten.

Het verschil verklaart de woordvoerder in Meerssen door het feit dat in Valkenburg het centrum met daarin veel ondernemers werd getroffen. Dat zou in Meerssen niet het geval zijn. ‘Maar daarbuiten is de schade bij campings, autohandelaren, fruitboeren en andere landbouwers ook groot.’

Andere zwaar getroffen Limburgse gemeenten als Kerkrade, Gulpen-Wittem en Heerlen konden na navraag nog niet met een schatting van een schadebedrag komen.