VEH: meeste mensen vinden het geen goed moment om huis te kopen

VEH stelt dat ook meer dan de helft van de Nederlanders zich zorgen maakt over de verdere situatie op de woningmarkt. Redenen daarvoor zijn de concurrentie van beleggers, de moeilijke positie van starters, het schaarse woningaanbod en stijgende huizenprijzen. Het ongunstige kopersklimaat zal volgens verreweg de meeste ondervraagden nog wel even aanhouden. Ruim 80 procent voorziet verder stijgende huizenprijzen. En bijna 60 procent denkt dat de situatie om een huis te kopen eerder verslechtert dan verbetert.

De belangenclub houdt de stemming op de woningmarkt ook bij met behulp van een speciale graadmeter. Die blijft met 104 punten boven de neutraalscore van 100 punten. Dat betekent dat het sentiment toch nog positief zou zijn. Wel daalde de stemmingsgraadmeter ten opzichte van de vorige peiling met 1 punt, wat volgens VEH een begin van een dalende trend doet vermoeden.

Vertrouwen

Meerdere organisaties houden het vertrouwen in de woningmarkt bij. Huizenverkoopwebsite Funda concludeert ook al langer dat veel Nederlanders het nu geen goed moment vinden om een huis te kopen, in verband met de hoge huizenprijzen en het beperkte aanbod aan te koop staande woningen. Toch wordt er op het platform nog wel veel naar woningen gezocht. Funda-topman Quintin Schevernels sprak onlangs van een ‘grote tegenstrijdigheid tussen het vertrouwen en het gedrag van consumenten’.

Voorzitter Onno Hoes van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) signaleerde eerder ook al dat het de laatste tijd ‘gekte alom’ is op de woningmarkt en dat veel mensen daardoor teleurgesteld achterblijven. Doordat er flink boven de vraagprijs wordt geboden, lagen de huizenprijzen in het tweede kwartaal bijna een vijfde hoger dan een jaar eerder. De NVM had nog nooit zo’n grote stijging geregistreerd sinds de organisatie in 1995 begon met het bijhouden van de gegevens.