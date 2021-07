Motorenfabrikant Harley-Davidson herstelt snel van coronacrisis

Harley-Davidson lijkt goed uit de coronacrisis te komen. De omzet van de Amerikaanse motorenfabrikant steeg de afgelopen drie maanden met ruim 75 procent ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar naar 1,5 miljard dollar. Destijds halveerde de omzet nog vanwege het uitbreken van de coronacrisis. Ook is er nu weer winst geboekt, waar een jaar terug nog een verlies in de boeken ging.

Het aantal verkochte motoren nam in de voorbije maanden flink toe, met een toename van een kwart tot ruim 65.000. Verreweg de meeste verkopen waren in Noord-Amerika. In dat werelddeel verkocht Harley-Davidson afgelopen kwartaal zelfs 5 procent meer motoren dan het in dezelfde periode in 2019 deed, voor het uitbreken van de coronacrisis.

De fabrikant maakte afgelopen februari een nieuwe strategie bekend. Harley-Davidson gaat zich richten op segmenten waar het sterk in is, zoals touringmotoren en de grotere cruiser-modellen. Ook gaat meer aandacht uit naar elektrische modellen. Zo kreeg het eerste elektrische model de LiveWire deze maand een goedkopere opvolger.

Topman Jochen Zeitz zegt blij te zijn met het sterke afgelopen kwartaal en de signalen van een toenemend consumentenvertrouwen in de markt. Wel zorgt de toeleveringsketen volgens hem voor aanhoudende uitdagingen in de sector. Het is al langer bekend dat de coronapandemie voor verstoringen zorgt in de internationale scheepvaart. Er is bijvoorbeeld sprake van grote vertragingen van leveringen vanuit Chinese havens.