Duitse verzekeraars rekenen op miljardenschade na watersnood

Duitse verzekeraars verwachten zeker vier tot vijf miljard euro te moeten uitkeren vanwege de overstromingen van afgelopen week in deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts. Dat zegt brancheorganisatie GDV van de verzekeringssector, die het noodweer in een verklaring omschrijft als een van de meest verwoestende stormen in het recente verleden.

Het gaat om een eerste schatting van de schade na de overstromingen en regenval die een ravage hebben aangericht in bewoonde gebieden. Er kwamen in Duitsland meer dan 170 mensen om het leven. GDV benadrukt dat de opruimwerkzaamheden in het rampgebied nog in volle gang zijn. De schade die het noodweer heeft aangericht in deelstaten als Beieren als Saksen is nog niet meegenomen in de eerste raming.

Niet alle gedupeerde Duitsers kunnen aankloppen bij de verzekeraars. Veel mensen hebben hun woning volgens de Rheinische Post wel verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand en bliksem, maar niet tegen dit soort waterschade. Een expert becijferde in de krant dat landelijk slechts 43 procent van de panden is verzekerd dat tegen dergelijke risico’s.