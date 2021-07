Schaakrubriek: De ‘onsterfelijke’ van Belgische schaakmeester Edgard Colle

Wie ‘The Batsford Chess Encyclopedia’, toch niet de minste, opslaat en gaat zoeken naar de Belgische schaakmeester Edgard Colle vindt alleen iets over het Colle System. Nada over de man zelf, terwijl er toch aardig wat, vooral Engelse, lieden in staan van een minder kaliber. Een beetje chauvinisme is prima, maar …

Daarom is het goed dat nog eens de aandacht wordt gevestigd op Colle via het bij Russell Enterprises Inc. verschenen boek van Taylor Kingston ‘Edgard Colle’ met als ondertitel ‘Caissa‘s wounded warrior’ (€ 24,95). De auteur slaat in zijn enthousiasme weer een beetje door met termen als ‘exploration and celebration of the artistry of the Belgium Chess Master’. Maar het is een uitstekende schaakbiografie geworden, waarin, natuurlijk aan de hand van 110 partijen met zeer uitvoerig commentaar, een overzicht wordt gegeven van het schaakleven van de man die in ieder geval voortleeft in de naar hem genoemde opening. Bij de talrijke door hem gespeelde toernooien (alle eindstanden staan in het boek) waarvan hij er aard..

