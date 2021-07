Online al 32.000 condoleances voor Peter R. de Vries

De Grote Kerk in Apeldoorn opent woensdag van 16.00 tot 20.00 uur de deuren om mensen de gelegenheid te geven persoonlijk een condoleanceregister te tekenen. Het kerkbestuur doet dat volgens een woordvoerder omdat niet iedereen in de gelegenheid is naar de Westerkerk in Amsterdam te reizen. Bovendien zal het in theater Carré in de hoofdstad erg druk worden en is er misschien niet voldoende gelegenheid om iedereen te ontvangen. Het is niet de bedoeling dat bezoekers bloemen, kaarsen of andere rouwbetuigingen achterlaten in de Apeldoornse kerk. Het condoleanceregister wordt na woensdag aangeboden aan de familie van De Vries.

Verschillende gemeenten hebben in het gemeentehuis een condoleanceregister neergelegd. In Eindhoven heeft burgemeester John Jorritsma dat als eerste getekend. In de hal van het Eindhovense stadhuis is ook een herdenkingsplek ingericht. In plaatsen als Nieuwegein, Den Helder en Haarlem zijn op straat spontaan herdenkingsplekken ontstaan waar mensen bloemen leggen en kaarsjes aansteken.