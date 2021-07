Rampgebied Duitsland krijgt tot 400 miljoen euro aan noodhulp

Het geld is voor het herstel van de ergste structurele schade aan gebouwen en gemeentelijke infrastructuur. Ook mag het worden gebruikt voor speciale noodsituaties, waarbij per geval wordt gekeken of het in aanmerking komt voor noodhulp.

Er wordt nog gewerkt aan een aanvullend pakket van vermoedelijk miljarden euro’s voor het herstel van de getroffen gebieden. Hoe hoog dat bedrag zal zijn, is nog niet bekend. Dat komt doordat de totale schade nog niet is vastgesteld. De overstromingen hebben op meerdere plekken enorme vernielingen aangericht. Er overleden zeker 170 mensen, onder wie vijf brandweerlieden.