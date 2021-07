Orban gaat omstreden ‘homowet’ in referendum voorleggen

De Hongaarse premier Viktor Orban gaat een omstreden wet die jongeren in het onderwijs en in de media moet afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties in een referendum voorleggen. De conservatieve Orban wil hiermee tegengas geven aan de Europese Unie, die druk uitoefent om de wet te schrappen. In veel Europese instellingen wordt de wet gezien als discriminerend tegen onder anderen homo’s.