Een 28-jarige man uit Eindhoven wordt verdacht van hulp bij zelfdoding bij meerdere mensen. De verdachte is geen arts of apotheker. Hij verstrekte een middel tegen betaling.

De zaak kwam aan het rollen na het overlijden van verscheidene personen. Om hoeveel mensen het gaat, kan het Openbaar Ministerie niet zeggen. Ook niet over hun leeftijd of in welk tijdsbestek de mensen zijn overleden.