Deuren Carré open voor afscheid Peter R. de Vries

Iets eerder dan gepland zijn woensdagochtend de deuren van Koninklijk Theater Carré in Amsterdam opengegaan voor mensen die afscheid willen nemen van de doodgeschoten journalist Peter R. de Vries. Het plan was dat publiek woensdag vanaf 11.00 uur welkom was, maar rond 10.45 uur gingen de deuren al open.

Al sinds 07.00 uur verzamelen zich mensen die de overleden misdaadjournalist een laatste groet willen brengen. Inmiddels staan er honderden mensen in de wachtrij.