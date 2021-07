Hoofdredacteur van opgeheven Apple Daily opgepakt

De oud-hoofdredacteur van de opgeheven Hongkongse krant Apple Daily is aangehouden op verdenking van ‘samenspanning met buitenlandse krachten’. Eerder werden al acht andere medewerkers van de prodemocratische krant opgepakt vanwege het overtreden van de omstreden veiligheidswet.

De politie meldt dat een 51-jarige medewerker van een mediabedrijf is opgepakt, maar deelt zoals gebruikelijk niet de identiteit van de verdachte. Een politiebron bevestigt dat het om Lam Man-chung gaat. Hij was de hoofdredacteur van Apple Daily voordat de krant op 24 juni zijn laatste editie uitbracht.

Apple Daily doekte zichzelf na 26 jaar op vanwege geldproblemen die een week eerder ontstonden nadat belangrijke medewerkers werden opgepakt en tegoeden werden bevroren. Tientallen artikelen zouden in strijd zijn geweest met de veiligheidswet. Volgens de autoriteiten heeft de oppositiekrant oproepen tot internationale sancties tegen China gesteund.

Antiregeringsprotesten

De politie laat weten dat het onderzoek nog loopt en meer aanhoudingen niet worden uitgesloten. Eigenaar Jimmy Lai en twee belangrijke medewerkers van Apple Daily zitten momenteel vast. In totaal worden meer dan 120 mensen vervolgd voor het overtreden van de veiligheidswet. Bij een veroordeling kunnen ze levenslang krijgen.

De veiligheidswet verbiedt staatsondermijnende activiteiten, terrorisme, buitenlandse inmenging en het streven naar onafhankelijkheid. Deze werd door Peking ingevoerd vanwege de antiregeringsprotesten in Hongkong, die in het eerste half jaar regelmatig uit de hand liepen. Door de wet is het voor critici lastig geworden om zonder gevolgen publiekelijk kritiek te leveren op de Hongkongse en Chinese autoriteiten.