Gasunie investeert 7 miljard euro in energietransitie

De Gasunie investeert dit decennium 7 miljard euro in de energietransitie. Met dat geld gaat het bedrijf onder meer een waterstofnetwerk in Nederland aanleggen, dat grotendeels bestaat uit delen van het huidige gasnetwerk.

Tegelijkertijd breidt het in Duitsland zijn capaciteit voor gasleveringen nog uit. Omdat dit land nu nog veel energie met kolen en olie opwekt, kan door de overstap naar gas de CO2-uitstoot verlaagd worden.

De gasnetbeheerder vervoerde in Nederland in het eerste halfjaar 4 procent meer aardgas, maar in Duitsland juist 4 procent minder. De omzet van Gasunie steeg met 1 procent tot 717,2 miljoen euro. Mede door de gestegen inkoopprijs van gas en de investeringen die het bedrijf al deed voor de energietransitie daalde de winst met ruim een tiende naar 296,2 miljoen euro.