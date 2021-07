Eerste belangstellenden bij Carré voor afscheid Peter R. de Vries

De deuren van Carré zijn van 11.00 uur tot 20.00 uur geopend voor het afscheid. Onder de eerste mensen in de wachtrij zijn twee vrouwen uit Alkmaar, die allebei een witte roos hebben meegenomen. ‘We zijn toch maar vroeg gekomen. Met de vakantie en het mooie weer dachten we dat het erg druk zou zijn’, zegt een van hen. ‘We wilden eerst langs de Lange Leidsedwarsstraat gaan, maar zijn toch maar meteen hierheen gekomen om alvast een plekje te zoeken.’

Misdaadverslaggever De Vries werd op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam neergeschoten, na zijn optreden in het programma RTL-Boulevard. Vorige week donderdag bezweek hij aan zijn verwondingen.

Laatste eer

Een bezoeker uit Capelle aan den IJssel zegt vroeg te zijn gekomen vanwege het warme weer. Hij was hier als eerste, iets na 07.00 uur. ‘Zodat ik niet in de warmte hoef te staan.’ Een andere bezoeker uit Almere komt net aan. ‘Ik ben vroeg gekomen, toch om de drukte voor te zijn. Ik vind het belangrijk om hier te zijn vandaag, om nog even langs te gaan.’

‘Vreselijk is het’, zegt een bezoeker uit Amsterdam. ‘Hij is geen familie, maar het voelt wel zo. Je kunt al zo weinig doen. Daarom zijn we gekomen toen het kon, om hem een laatste eer te bewijzen.’ Een bezoeker uit Almere mengt zich in het gesprek. ‘Ja, het is verschrikkelijk. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed.’ Daarom wilde de vrouw hier graag komen om afscheid te nemen van De Vries, zegt ze.

Op het stadhuis van Amsterdam hangen de vlaggen woensdag en donderdag, wanneer in besloten kring afscheid wordt genomen van De Vries, halfstok. ‘Hiermee staan we stil bij het afscheid van Peter R. de Vries’, twittert de gemeente. ‘Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familie.’